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12 декабря, в 17:44
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Штраф Telegram за отказ сотрудничать со спецслужбами признан законным

Такое решение вынес Мещанский суд Москвы

Мессенджер Telegram должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ поделиться с ФСБ данными, с помощью которых можно декодировать переписку пользователей.

Такое постановление было вынесено Мещанским судом Москвы в ответ на жалобу мессенджера на принятое ранее решение, передает РИА Новости.

“Решение по административному делу оставить без изменения”, — вынесла вердикт судья.

Напомним, ранее Telegram отказался по требованию ФСБ предоставить информацию для декодирования личной переписки пользователей мессенджера. В частности, речь шла о сообщениях подозреваемых в совершении теракта в Санкт-Петербурге.

Praktika.ru писала о подробностях рассмотрения жалобы представителей мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей.


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