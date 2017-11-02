Штрафы за принуждение предоставить персональные данные введут в РФ

В России в 2018 году введут штрафы за принуждение предоставлять персональные данные, когда это не предусмотрено законом.

Такой проект федерального закона предложил Роспотребнадзор, сообщает ТАСС. В четверг, 2 ноября, его внесли на рассмотрение и опубликовали на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту в Кодекс Российской Федерации административных нарушений необходимо внести изменения, которые будут налагать штрафные санкции в размере 1- 3 тысяч рублей на должностных лиц и 10-20 тысяч рублей — на юридических. Такие меры будут применять при выявлении факта принудительного получения с потребителей их персональных данных «под угрозой отказа в заключении, исполнении, изменении, расторжении договора».

В Роспотребнадзоре надеются на то, что такие изменения помогут потребителям бороться с практикой принудительного предоставления конфиденциальной информации для целей, которые не связаны с заключением и исполнением договора.