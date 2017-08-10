Шведский дуэт The Knife вернулся с загадочными видеороликами

Шведский музыкальный дуэт The Knife, прекративший свое существование в 2014 году, намекнул на свое возвращение.

Как сообщает Лента.ру, группа обновила фотографию своего профиля в социальной сети Facebook и выложила два видеоролика с загадочным содержанием.

В первом видео, названном «Урок приготовления еды от Матери Ножей», неизвестная женщина готовит блюдо из мяcа, пончиков и других неустановленных продуктов. Фоном звучит песня дуэта Networking с альбома Shaking The Habitual. На втором видео показан крупным планом процесс разрезания вишни ножом.

The Knife были основаны Карин Дрейер Андерссон и её братом Олофом Дрейером в 1999 году и исполняли электронную музыку. Дуэт добился признания среди поклонников соответствующих музыкальных направлений. В ноябре 2014 года The Knife официально прекратили свое существование