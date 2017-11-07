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Швеция намерена закупить в США систему ПВО

Новая система называется Patriot

Правительство Швеции намерено закупить американскую систему ПВО. Название системы Patriot.  Управлению материального обеспечения ВС Швеции дано распоряжение начать соответствующие переговоры.

Закупка системы соответствует содержанию стратегии в области национальной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярии. Это является частью выполнения совместной Декларации о намерениях Швеции и США.

Оферта будет направлена весной 2018. Исходя из этого, а также позиции парламента по вопросу о закупке системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия, отраженной в проекте бюджета на 2018, окончательное решение кабинет министров примет в течение следующего года.


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