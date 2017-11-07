Швеция намерена закупить в США систему ПВО

Правительство Швеции намерено закупить американскую систему ПВО. Название системы Patriot. Управлению материального обеспечения ВС Швеции дано распоряжение начать соответствующие переговоры.

Закупка системы соответствует содержанию стратегии в области национальной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярии. Это является частью выполнения совместной Декларации о намерениях Швеции и США.

Оферта будет направлена весной 2018. Исходя из этого, а также позиции парламента по вопросу о закупке системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия, отраженной в проекте бюджета на 2018, окончательное решение кабинет министров примет в течение следующего года.