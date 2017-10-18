Си Цзиньпин призвал отказаться от менталитета холодной войны

В среду, 18 октября, на открытии 19-го съезда Компартии Китая генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал мировое сообщество отказаться от менталитета холодной войны и объединить свои усилия в борьбе с климатическими изменениями.

«Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества… Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы, — цитируют генсека РИА Новости. — Необходимо дружелюбно относиться к окружающей среде, совместными усилиями реагировать на климатические изменения, эффективно оберегать планету».

Си Цзиньпин отметил, что странам следует решать конфликтные ситуации с помощью мирных диалогов и сотрудничать друг с другом. Кроме того, он подчеркнул важность экологических проблем и призвал действовать сообща, чтобы сохранить и восстановить окружающую среду.

Редакция «Практики» поддерживает его в данных вопросах, поскольку не видит положительных сторон в холодной войне, и тем более в вооруженных конфликтах. А для решения проблем экологического характера, по мнению редакции, действительно следует принимать меры глобального уровня.

Ранее генеральный директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал желание китайской компании Haier инвестировать $50 миллионов в строительство завода по производству стиральных машин в Набережных Челнах.