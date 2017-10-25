Си Цзиньпин сохранил пост генсека ЦК Компартии Китая

Центральный комитет Коммунистической партии Китая 19-го созыва избрал в состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК семь человек. Си Цзиньпин был переизбран и сохранил свой пост генерального секретаря ЦК КПК.

Кроме того, свой пост сохранил и премьер Госсовета Ли Кэцян, сообщает информационное агентство РИА Новости. Также были избраны глава парткома Шанхая Хань Чжэн, начальник канцелярии ЦК Ли Чжаньшу, глава организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и заведующий Центром политических исследований при ЦК Ван Хунин.

Накануне Си Цзиньпин стал первым в истории Китая после Мао Цзэдуна лидером партии, положение об идеях которого XIX съезд КПК включил в устав Компартии, о чем ранее писала «Практика». Си Цзиньпин занимает высший пост в КПК еще с 2012 года.