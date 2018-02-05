Сибиряки: с такой погодой москвичи могут нас понять

В минувшие выходные в Москве выпало огромное количество снега. Все медицинские и коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы.

Эксклюзивно для Praktika.ru жители сибирских городов, для которых эта зима так же оказалась рекордно снежной, прокомментировали погоду в Москве и в своих регионах.

Антон из Иркутска: “Жители Сибири с пониманием относятся к положению москвичей в таких погодных условиях.” Он считает, что после такой зимы жители Москвы смогут лучше представлять погодные условия в регионах Сибири и Дальнего Востока.

“Зима в Иркутске в этом году очень снежная выдалась, особенно в декабре. Настолько много осадков выпало, что на дорогах были огромные пробки, а с придомовой территории частенько вообще невозможно было выехать, приходилось ходить пешком. Январь более спокойным был, однако это спокойствие сопровождалось сильными морозами, до -40 градусов. Такое у нас бывало, конечно, но в последние годы не припомню”, – рассказал Антон.

Андрей из Читы поделился, что зима в этом году выдалась достаточно суровая: “Этой зимой у нас выпало невообразимое количество снега, что несвойственно для нашего города, ведь местность у нас равнинная, снег обычно быстро раздувает. Совершенно неожиданные погодные условия, если сравнивать с прошлыми сезонами”.

В Москве снег будет идти до субботы, сообщается на сайте мэра города.