Сиди дома: в Москве сохранятся снежные заносы и гололедица

В понедельник, 5 февраля, в Москве продолжится метель, местами возможен мокрый снег.

На сайте мэра Москвы автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за образовавшихся на дорогах снежных заносов и гололедицы. В столичных школах объявили свободный режим посещения занятий.

По прогнозам синоптиков, к концу дня сугробы могут увеличиться еще на 20 сантиметров. «За сутки с улиц города вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. С утра воскресенья в Москве выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы», – сказано в сообщении.

На усиленный режим переведены столичные медицинские учреждения. На дежурство вышли более 1000 бригад скорой помощи и 150 — неотложной помощи. На дороги Москвы выведены около 80 единиц спецтехники и 300 работников Мосгортранс.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в Москве в воскресенье ухудшилась погода. Метель и снегопад движение автотранспорта было затруднено.