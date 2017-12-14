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14 декабря, в 11:25
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Siemens возместит средства за поставку в Крым неподходящих турбин

Немецкая компания готова вернуть полученные от "Ростеха" 150 миллионов евро

Компания Siemens заявила о готовности вернуть 150 миллионов евро, которые получила по сделке с одной из структур “Ростеха”.

Об этом заявил в московском Арбитражном суде представитель немецкой компании, передает РИА Новости. Рассмотрение встречных исков немецкого концерна и структур “Ростеха” о законности поставок турбин Siemens на территорию Республики Крым продолжается.

Ранее Siemens заявил, что четыре турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, были перенаправлены в Крым незаконно. Компания подала иск с требованием аннулировать контракт и вернуть установки производителю. При этом российская сторона уверена, что турбины были приобретены на вторичном рынке и были значительно модернизированы.

Siemens требует признать сделку незаконной. Кроме того, представители немецкого концерна уверены, что газовые установки не подходят Крыму из-за климатических условий.


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