Siemens возместит средства за поставку в Крым неподходящих турбин

Компания Siemens заявила о готовности вернуть 150 миллионов евро, которые получила по сделке с одной из структур “Ростеха”.

Об этом заявил в московском Арбитражном суде представитель немецкой компании, передает РИА Новости. Рассмотрение встречных исков немецкого концерна и структур “Ростеха” о законности поставок турбин Siemens на территорию Республики Крым продолжается.

Ранее Siemens заявил, что четыре турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, были перенаправлены в Крым незаконно. Компания подала иск с требованием аннулировать контракт и вернуть установки производителю. При этом российская сторона уверена, что турбины были приобретены на вторичном рынке и были значительно модернизированы.

Siemens требует признать сделку незаконной. Кроме того, представители немецкого концерна уверены, что газовые установки не подходят Крыму из-за климатических условий.