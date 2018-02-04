Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 февраля, в 13:14
Новости

Сильнейший снегопад мешает движению

Водителям приходится останавливаться, чтобы очистить стекла автомобилей

В воскресенье, 4 февраля, в Москве ухудшилась погода: сильнейшая метель и снегопад затрудняют движение автотранспорта.

“Все правые ряды стоят, водители останавливаются, чтобы очистить дворники и стекло от снега и льда”, — сообщают Praktika.ru очевидцы.

По данным МЧС, непогода сохранится в Москве до вечера 4 февраля. Также, РИА Новости сообщают, что в столичном метро сейчас работает в два раза больше людей, чем обычно — проводится дополнительная очистка путей и уборка вестибюлей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar