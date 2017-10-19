Сильные ветры и огромные волны настигнут Великобританию к выходным

Сильные ветры и большие волны настигнут Великобританию вслед за штормом Офелия, который бушевал в начале недели на побережье страны.

В субботу, 21 октября, на юге Англии и западе Уэльса ожидаются сильные порывы ветра до 80 километров в час. Местами в открытых районах ветер может дуть со скоростью свыше 100 километров в час, сообщает портал The Telegraph.

Погода, вызванная системой низкого давления, движущейся из Атлантического океана, может привести к затоплению прибрежных районов и повлиять на движение транспорта.

Желтый уровень погодной опасности синоптики объявили в четверг, 19 октября, утром. Предположительно он продлится до полуночи в субботу, 21 октября.

Синоптики предупредили, что проливной дождь может вызвать наводнения и повлиять на свойства грунта.

Северная Ирландия, наиболее пострадавшая от шторма Офелия, также может подвергнуться разрушению. В некоторых районах Северной Ирландии ожидается около 40 миллиметров осадков, а в горной местности – около 60 миллиметров осадков.