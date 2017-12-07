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07 декабря, в 18:48
Новости

Сингапурские авиалинии перенаправили свои рейсы из-за КНДР

Испытания баллистических ракет Северной Кореи спровоцировали изменения в рейсах между Сеулом и США

Пресс-секретарь авиакомпании сообщил CNNMoney в среду, что он перенаправил ежедневные рейсы между Сеулом и Лос-Анджелесом после того, как в июле Пхеньян провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

28 июля рейс Air France из Токио в Париж, перевозящий 323 человека, пролетел всего в 60 милях от места прорыва северокорейского ракетных испытаний, примерно через пять-десять минут после того, как она попал в воду. В результате французская авиакомпания расширила свою бесполетную зону над Северной Кореей, сообщает The Telegraph.

Попытки Северной Кореи разработать МБР для обеспечения ядерной боеголовки заставили коммерческие авиакомпании, работающие в напряженном воздушном пространстве Восточной Азии быть настороже, хотя шансы на столкновение самолетов с ракетами незначительны.

Согласно руководящим принципам, принятым Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), агентством ООН, отвечающим за безопасность полетов, страны несут «ответственность за предоставление рекомендаций о рисках в отношении любых угроз безопасности гражданских самолетов, работающих в их воздушном пространстве».

Пхеньян, уже подвергнутый санкциям ООН в отношении своей ядерной и ракетной программы, никогда не выдает никаких предупреждений.

Экипаж рейса Cathay Pacific из Сан Франциско в Гонконг 29 ноября сообщил о том, что они видели что-то, что по их мнению было северокорейской ракетой, во время того, как ракета входила в атмосферу Земли.

В тот день северокорейцы заявили, что они запустили Hwasong-15, их самую большую и мощную ракету на сегодняшний день. Сообщается, что она достигла высоты на 1000 миль выше, чем ракета, запущенная в июле.

В заявлении Cathay Pacific сообщили, что рейс был «далеко от места проведения мероприятия» и что он был связан с соответствующими органами, но не планировал менять свой маршрут.

«Мы остаемся настороже и рассматриваем ситуацию по мере ее развития», – добавили они.

Дэвид Райт, эксперт по противоракетной обороне из Союза обеспокоенных ученых, сказал, что экипаж, скорее всего, видел ракету на ранней стадии своего полета, а не в момент возврата в атмосферу земли.

«Учитывая сроки, кажется вероятным, что экипаж видел первый этап запуска ракеты, когда она отделяется отделяется. Это могло пройти через несколько минут после запуска», – писал он.

Ранее Praktika.ru писала о том, что китайская авиакомпания приостановила полеты в КНДР.


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