Сингапурские авиалинии перенаправили свои рейсы из-за КНДР

Экипаж рейса Cathay Pacific из Сан Франциско в Гонконг 29 ноября сообщил о том, что они видели что-то, что по их мнению было северокорейской ракетой, во время того, как ракета входила в атмосферу Земли.

В тот день северокорейцы заявили, что они запустили Hwasong-15, их самую большую и мощную ракету на сегодняшний день. Сообщается, что она достигла высоты на 1000 миль выше, чем ракета, запущенная в июле.

В заявлении Cathay Pacific сообщили, что рейс был «далеко от места проведения мероприятия» и что он был связан с соответствующими органами, но не планировал менять свой маршрут.

«Мы остаемся настороже и рассматриваем ситуацию по мере ее развития», – добавили они.

Дэвид Райт, эксперт по противоракетной обороне из Союза обеспокоенных ученых, сказал, что экипаж, скорее всего, видел ракету на ранней стадии своего полета, а не в момент возврата в атмосферу земли.

«Учитывая сроки, кажется вероятным, что экипаж видел первый этап запуска ракеты, когда она отделяется отделяется. Это могло пройти через несколько минут после запуска», – писал он.

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