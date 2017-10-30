Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение

Московское Метеобюро предупредило горожан об усилении порывов ветра до 15 метров в секунду в период с 13 до 20 часов 30 октября. Объявлено штормовое предупреждение.

«В понедельник, 30 октября, в пределах МКАД и ТиНАО ожидается сильный ветер», — информирует ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. В сообщении водителей призывают не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют обходить стороной парковые зоны и плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней. В Москве ожидается дождь, мокрый снег и порывистый ветер. В среду, 1 ноября, после похолодания ожидается сильная гололедица, рассказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее «Практика» писала о том, что на месте порушенных во время шторма в Москве деревьев высадят новые.