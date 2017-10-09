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09 октября, в 13:15
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Синоптики пообещали теплую неделю на Урале

Существенных осадков не ожидается, ветер будет южный

С понедельника, 9 октября, в Екатеринбурге и области синоптики прогнозируют потепление, нехарактерное для данного времени года.

Днем столбики термометров в столице Урала поднимутся до 12 градусов по Цельсию выше нуля, сообщается на официальном портале Екатеринбурга. Ночью температура воздуха понизится до плюс 1-5 градусов по Цельсию. Осадков в начале недели не будет. Ветер прогнозируется южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 13 октября, возможно похолодание. Более точный прогноз будет известен к концу рабочей недели.

Начало октября в Екатеринбурге оказалось холоднее обычного. Температура воздуха отклонилась от нормы в сторону уменьшения на 5,5 градуса.

 


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