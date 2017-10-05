Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 13:24
Новости

Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в Москве в ближайшие дни

К концу недели осадки прекратятся, однако возобновятся в начале следующей

Московскую область в ближайшие несколько суток ожидают дожди, усиливающийся ветер, а также низкое атмосферное давление.

Как сообщает официальный интернет-портал Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье обусловлены влиянием атмосферного фронта.

Отмечается, что в четверг, 5 октября, возможны умеренные дожди, а ветер местами может усиливаться до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов, а по области — 6-11 градусов выше нуля. При этом атмосферное давление будет снижаться.

По прогнозам метеорологов, в пятницу, 6 октября, в российскую столицу придут сильные дожди. На следующий день осадки ожидаются только в ночное время суток, а днем они прекратятся. Порывы ветра будут такие же, как и в четверг, а атмосферное давление должно нормализоваться.

В воскресенье, 8 октября, дожди в Москве и Подмосковье идти перестанут, а температура воздуха прогреется до 10-12 градусов, однако уже в начале грядущей недели в столичном регионе вновь будет дождливо.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 сентября, в 16:18
Москвичей в предстоящие выходные ожидают небольшие дожди и туман
Новости
06 октября, в 15:58
К вечеру в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков
Новости
10 октября, в 16:49
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 11 октября

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо