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Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о мокром снеге

Погода начнет меняться в сторону похолодания

Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в Екатеринбурге в предстоящие выходные.

Пятница, 20 октября, станет последним днем с круглосуточной положительной температурой в регионе, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

На выходных ожидается дождь и мокрый снег, небо будет затянуто облаками. Температура воздуха днем прогреется не более чем до 2-4 градусов выше нуля по Цельсию. Ночью будет на 204 градуса прохладнее, чем днем. Ветер ожидается западный с порывами до 13 метров в секунду.

Синоптики обещают с пятницы заморозки в темное время суток.

Ранее «Практика» сообщала, что метеорологи спрогнозировали на Урале дожди и мокрый снег после 18 октября. Погода начнет меняться в сторону похолодания. В Екатеринбург приходит настоящая осенняя погода, которая плавно перейдет в зиму. Потепления до весны можно не ждать.

 


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