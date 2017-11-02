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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в праздники

Природа поведет себя вполне благосклонно по отношению к жителям столицы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась информацией о погоде в Москве в ближайшие дни.

По словам синоптика, атмосферное давление будет увеличиваться, поэтому в течение нескольких дней столица будет находиться под влиянием циклона, центр которого расположен над Казахстаном, передает RT.

В пятницу, 3 ноября, местами ожидаются небольшие осадки — морось и мокрый снег. В субботу, 4 ноября, также возможны дожди, зато в последующие дни существенных осадков не предвидится.

В праздники температура будет держаться на отметке выше ноля и к понедельнику может даже слегка превысить климатическую норму.

Также в московском департаменте природопользования рассказали, что в столицу уже прилетели первые снегири, передает РИА Новости.

Гнездящихся птиц видели в московской части Национального парка «Лосиный остров», в Серебряноборском лесничестве и в Битцевском лесу.


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