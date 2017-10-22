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Синоптики рассказали, когда ждать первый снегопад

По мнению экспертов, первый интенсивый снегопад придется на конец следующей недели

В московском метеобюро рассказали, когда столичным жителям стоит ждать первого снегопада, сообщает телеканал RT.

Синоптики заявляют, что первый сильный снегопад пройдет в Москве в конце следующей недели, 27-28 октября. При этом в первой половине недели серьезных осадков не ожидается, возможен лишь мелкий снег.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, что, несмотря на то, что температурный фон опережает календарь примерно на месяц, говорить о начале зимы пока не приходится. В течение недели температура в столице будет на 3-5 градусов ниже нормы, а с пятницы москвичам нужно готовиться к пасмурной и ветреной погоде.

Эксперт также подчеркнул, что из-за сильных осадков, возможно осложнение дорожной ситуации и налипание мокрого снега на провода.


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