Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По его словам, в начале недели температура ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, местами возможны осадки в виде снега, сообщает телеканал «360».

При этом в Гидрометцентре не прогнозируют сильных дождей и снегопадов.

В субботу, 21 октября, в Москве будет существенное понижение температуры до 1-3 градусов ночью и 3-5 градусов тепла днем. Кроме того, в этот день прогнозируются небольшие осадки, возможен снег.

В воскресенье, 22 октября, синоптики ожидают от минус 4 до плюс 1 градуса ночью и от минус 1 до плюс 4 градусов днем. «Температура довольно опасная, дорожное полотно будет не очень хорошим, чуть подмерзшим», — пояснил Вильфанд и добавил, что сильной гололедицы они не ожидают. Однако на летней резине водители уже не очень хорошо будут себя чувствовать, о чем ранее писала «Практика».