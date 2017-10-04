Синоптики: в Москве 4 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Метеорологи из Гидрометцентра Российской Федерации сообщили, что в среду, 4 октября, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале ведомства, говорится, что в российской столице ожидается ветер, порывы которого местами могут быть довольно сильны.

Отмечается, что «желтый» уровень устанавливается, когда погода признана потенциально опасной для людей. По прогнозам синоптиков, днем в Москве возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 8-10 градусов. При этом ночью осадков не ожидается.

Порывы ветра в столице днем могут достигать 5-10 метров в секунду, а в ночное время суток — 3-8 метра в секунду. Однако местами ветер может усилиться до 12-17 метров в секунду.