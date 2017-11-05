Сирийские студенты кафедры русского языка получат места в вузах РФ

Приоритет на получение бесплатных мест в российских университетах может быть отдан выпускникам кафедры русского языка Дамасского государственного университета. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на врио главы Россотрудничества Алексея Фролова.

По словам Фролова, в Сирии достаточно высокий интерес к русскому языку и, кроме того, есть спрос на преподавателей русского языка. Именно поэтому в ведомстве решили отдать максимальное количество бесплатных мест специалистам, которые изучают русский язык.

Также Алексей Фролов отметил, что уже с февраля в Россотрудничестве будут способствовать тому, чтобы сирийские студенты поступили в магистратуру в российские вузы.

В воскресенье, 5 ноября, врио главы Россотрудничества провел встречу с ректором Дамасского государственного университета. На встрече обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества, а также предоставления университету учебной литературы по русскому языку.