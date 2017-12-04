Сирию практически полностью освободили от террористов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии освобождена от террористов.

Как передает RT, российский лидер заявил об этом в понедельник, 4 декабря.

“Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан”, – цитирует издание слова главы РФ.

Также Путин отметил, что Россия готова помочь Сирии в восстановлении исторических памятников, пострадавших в ходе боев.

Президент добавил, что на данный момент сирийское правительство контролирует 98 процентов территории страны.

Как ранее писала “Практика”, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к представителям ЮНЕСКО с призывом активнее вести работу по восстановлению сирийских исторических памятников.