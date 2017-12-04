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04 декабря, в 21:36
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Сирию практически полностью освободили от террористов

Правительство контролирует 98 процентов территории строны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии освобождена от террористов.

Как передает RT, российский лидер заявил об этом в понедельник, 4 декабря.

“Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан”, – цитирует издание слова главы РФ.

Также Путин отметил, что Россия готова помочь Сирии в восстановлении исторических памятников, пострадавших в ходе боев.

Президент добавил, что на данный момент сирийское правительство контролирует 98 процентов территории страны.

Как ранее писала “Практика”, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к представителям ЮНЕСКО с призывом активнее вести работу по восстановлению сирийских исторических памятников.


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