СК “Олимпийский” реконструируют в 2019 году

Спорткомплекс “Олимпийский” закроется на реконструкцию в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, новые владельцы недвижимости группа компаний “Киевская площадь” намерены провести отложенную реконструкцию. Как заявили представители компании, в 2018 году все мероприятия в “Олимпийском” пройдут по графику. В следующем 2019 году объект закроют для реконструкции, которая пройдет в несколько этапов и ориентировочно займет два года.

В числе прочего, в “Олимпийском” установят современные системы очистки воды и переделают бассейны. Также реконструируют концертный комплекс.

Один из крупнейших спортивно-концертных комплексов России сменил владельца в декабре. Группа компаний “Альянс” продала “Олимпийский” Году Нисанову и Зараху Илиеву, владельцам ГК “Киевская площадь”.