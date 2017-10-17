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17 октября, в 15:23
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СК возбудил дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа»

Проблемы у авиакомпании начались еще два года назад

Следственный комитет (СК) Российской Федерации подозревает руководство и собственников «ВИМ-Авиа» в преднамеренном банкротстве авиакомпании.

По версии следователей, от имени компании в 2016 и 2017 годах заключались заведомо невыгодные сделки, часть из которых предполагали вывод активов «ВИМ-Авиа» за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщает ТАСС.

Подобные сделки способствовали тому, что авиакомпания теряла возможность выполнить договор в полном объеме и удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, для того, чтобы погашать задолженности перед ними, «ВИМ-Авиа» оформляла новые «многомиллиардные кредиты».

Общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей. В начале октября сообщалось, что часть рейсов авиакомпании будет передана другим перевозчикам из-за низкой загрузки самолетов.

Ранее «Практика» писала о том, что «Уральские авиалинии» собираются трудоустроить работников «ВИМ-Авиа».


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