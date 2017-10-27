Скандал вокруг фильма «Матильда» оказался самым резонансным в российских СМИ

Компания Медиалогия‏ составила собственный рейтинг самых резонансных в российских СМИ фильмов за год. Первым в списке оказался скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» (более 6,3 тысяч упоминаний).

На втором месте, с огромным отрывом, фильм Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Эта картина упоминалась в отечественных СМИ более 1,6 тысяч раз, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Третье место досталось извинениям Киноакадемии за ошибку при вручении «Оскара», когда награду получила картина «Лунный свет», а не «Ла-Ла Ленд». На четвертой строчке фильм оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон».

Замыкает рейтинг фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который получил приз жюри на 70-м Канском фестивале.

Ранее «Практика» писала о том, что фонд поддержки социально значимых государственных проектов (фонд «Соцгоспроект»), которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал в суд на Алексея Навального за фильм «Он вам не Димон».