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27 октября, в 19:06
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Скандал вокруг фильма «Матильда» оказался самым резонансным в российских СМИ

Рейтинг составлен компанией Медиалогия‏

Компания Медиалогия‏ составила собственный рейтинг самых резонансных в российских СМИ фильмов за год. Первым в списке оказался скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» (более 6,3 тысяч упоминаний).

На втором месте, с огромным отрывом, фильм Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине. Эта картина упоминалась в отечественных СМИ более 1,6 тысяч раз, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Третье место досталось извинениям Киноакадемии за ошибку при вручении «Оскара», когда награду получила картина «Лунный свет», а не «Ла-Ла Ленд». На четвертой строчке фильм оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон».

Замыкает рейтинг фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который получил приз жюри на 70-м Канском фестивале.

Ранее «Практика» писала о том, что фонд поддержки социально значимых государственных проектов (фонд «Соцгоспроект»), которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал в суд на Алексея Навального за фильм «Он вам не Димон».


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