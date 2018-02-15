Сказка или быль: детские медучреждения РФ станут идеальными за 10 лет

Через 10 лет все детские медицинские учреждения России будут приведены в идеальное состояние.

Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

“В ближайшие 10 лет, на которые объявлена программа Десятилетия детства, мы приведем в идеальное состояние все детские медучреждения. Они все будут обеспечены лекарствами и современным оборудованием”, – сказала она.

Также спикер отметила, что государства выделило средства для того, чтобы детские поликлиники и больницы были приведены в надлежащее состояние. Кроме того, она добавила, что и в дальнейшем медучреждения будут финансироваться в достаточном объеме.

Напомним, указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства подписал в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин. Программа была принята в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.