Скончался композитор Владимир Шаинский

Не стало известного композитора, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Владимира Шаинского.

Как передают СМИ, во вторник, 26 декабря, об этом сообщили его родственники. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве и умер на 93-м году жизни 26 декабря 2017 года в результате продолжительной болезни.

Более всего Шаинский известен как автор музыки для советских мультфильмов – про Гену и Чебурашку, “38 попугаев”, “Антошка”, “Крошка Енот”. Кроме того, именно ему принадлежат такие композиции, как “Голубой вагон”, “Песня Шапокляк”, “Песенка крокодила Гены”.