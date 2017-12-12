Скончался мэр Сан-Франциско Эдвин Ли

Ему было 65 лет. Факт его смерти был озвучен не сразу, но бывший мэр города Сан-Франциско Вилли Браун сообщил местным СМИ, что у Ли произошла остановка сердца, сообщает HuffPost.

«С глубокой печалью и ужасным горем мы подтверждаем, что мэр Эдвин М. Ли скончался во вторник, 12 декабря, в 11:11 в Цюрихской центральной больнице Сан-Франциско», – говорится в заявлении городских властей. «Семья, друзья и коллеги были с ним. Наши мысли и молитвы с женой Анитой, двумя его дочерьми, Брианной и Таней и его семьей.»

Ребенок китайских иммигрантов Ли родился и вырос в Сиэтле и перебрался в Залив, чтобы посещать юридическую школу в Калифорнийском университете в Беркли. Будучи студентом, он стал участвовать в адвокатуре, работая в группе по гражданским правам Азиатского совета по правовым вопросам.

Ли начал работать в Сан-Франциско в 1989 году в качестве советника тогдашнего мэра Агноса. Он занимал различные должности в городском правительстве до тех пор, пока в 2005 году он не был назначен мэром города. В 2011 году, когда мэр Гэвин Ньюсом был избран губернатором Калифорнии, Совет попечителей Сан-Франциско назначил Ли новым лидером города. В 2015 году он был избран на второй срок.