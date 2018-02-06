Скрытая угроза: Земле грозит экологическая катастрофа из-за таяния ледников

Международная группа геологов установила, что ртуть, содержащаяся в областях арктической вечной мерзлоты, может привести к экологической катастрофе.

Ученые из Швеции, США и Китая под руководством Пола Шустера из Колорадского университета провели замер уровня ртути в почве в условиях вечной мерзлоты, опубликовав итоги своего исследования в журнале Geophysical Research Letters.

Изучив образцы почвы, взятые на Аляске с 2004 по 2012 годы, геологи обнаружили, что содержание ртути в этих образцах сильно превышает показатели обычной почвы. Общие запасы ртути в вечной мерзлоте были оценены в 800 килотонн – это в два раза больше, чем во всей остальной почве, океанах и атмосфере. Геологи утверждают, что такая концентрация ртути в Арктике вызвана естественными процессами – в частности, извержениями вулканов и лесными пожарами.

Потепление грозит проблемами Северному полушарию

Огромное количество ртути в арктической почве не представляет опасности в данный момент, но потенциально угрожает экологической катастрофой в случае потепления и оттаивания частей вечной мерзлоты – и эти процессы уже начались.

Авторы исследования предупреждают, что из-за глобального потепления ртуть из арктических почв может попасть в экосистемы Северного полушария. Уже сейчас области вечной мерзлоты отодвигаются все дальше на север, а в тех почвах, которые начали прогреваться выше нуля градусов по Цельсию, тает вода. Все вещества, которые находились в этой воде в связанном состоянии, попадают в океаны и атмосферу.

Освободившаяся ртуть вступает в реакцию с углеродом и водородом, превращаясь в вещество метилортуть. Метилортуть токсична для нервной системы многих живых существ, включая человека, и имеет свойство накапливаться в организме.

Последствия изменения климата

Новые данные о “ртутной угрозе” не уникальны в своем роде – глобальное потепление сильно сказывается на Арктике, где отмечено особенно много связанных с этим явлением рисков. Ранее ученые предупреждали об опасности высвобождения больших объемов метана при таянии вечной мерзлоты. Таяние арктических льдов также ведет к повышению уровня Мирового океана – а это уже непосредственная угроза человечеству – в частности, приморским городам.

Геологи предсказывают, что Северный ледовитый океан начнет полностью освобождаться ото льда летом к 2100 году. Впрочем, оценки по этому поводу сильно разнятся. Некоторые специалисты утверждают, что это произойдет в 2080 или даже 2030 году.

Парижское соглашение по климату

Глобальное потепление – комплексный процесс, вызванный целым рядом причин. Человечество не в силах остановить его полностью, однако может повлиять на него в той части, которая вызвана деятельностью людей. С этой целью в 2016 году было принято Парижское соглашение по климату, к которому присоединилось большинство стран мира.

Соглашение призвано ограничить разрушающие озоновый слой выбросы углекислого газа в атмосферу и предусматривает соответствующие квоты по странам. Ожидается, что при выполнении норм Парижского соглашения удастся удержать рост глобальной средней температуры.

Соглашение было подписано не так давно, однако ряд исследований уже подтвердили позитивный эффект от него в части замедления темпов разрушения озонового слоя – хоть эффект этот пока и незначительный. Тем тревожнее, что ряд общественных деятелей ставят под сомнение эффективность протокола или идею глобального потепления, как таковую.

К числу таких скептиков принадлежит президент США Дональд Трамп, не раз публично критически высказывавшийся о глобальном потеплении.

1 июня 2017 года Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, сославшись на экономические потери страны. Отказ мировой державы от поддержки мер по борьбе с изменением климата может дорого обойтись планете. Впрочем, Трамп допустил возможность возвращения США в организацию Парижского протокола.

По большей части равнодушны к проблеме глобального потепления и простые граждане, в том числе и в России. Это заметно хотя бы по реакции на новость о запасах ртути в вечной мерзлоте – вернее, по отсутствию реакции. Новость прошла почти незамеченной в соцсетях.