Следователи обнаружили в кабинете Улюкаева золото и 250 тысяч долларов

В ходе обыска в кабинете бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли $250 тысяч, а также золото.

Отмечается, что сотрудники следственных органов нашли в сейфе бывшего чиновника не только иностранную валюту и золотые монеты, но и сберкнижки, а также футляр, передает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что сотрудникам полиции также удалось найти в кабинете Улюкаева денежные средства и в других валютах, в том числе австралийские доллары, дирхамы, белорусские рубли и шведские кроны.

Ранее «Практика» информировала о том, что следствие уничтожило колбасу, которая была подарена Сечиным бывшему министру РФ Алексею Улюкаеву.