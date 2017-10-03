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03 октября, в 19:53
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Следствие уничтожило подаренную Сечиным Улюкаеву колбасу‍

Вещдок ликвидирован как скоропортящийся

Улика по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — «корзинка с колбасой» — уничтожена, решение об этом было принято Басманным судом Москвы на основании того, что вещественное доказательство скоропортящееся.

Подарочная корзинка «От Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям, напоминает BBC. Продукцию для нее делают в столовой одного из офисов «Роснефти», которой Сечин передавал свои трофеи с охоты на крупного зверя.

Корзинка с колбасой фигурировала в деле Улюкаева после того, как топ-менеджер передал вместе с ней бывшему главе Минэкономразвития взятку в $2 миллиона.

Ранее «Практика» писала о том, водитель Улюкаева Илья Макаров раскрыл детали визита экс-министра в офис «Роснефти».


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