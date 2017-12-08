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08 декабря, в 14:46
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Слова Трампа об Иерусалиме спровоцировали шествие в Иордании

В нем принимают участие члены парламента и политических партий

Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и о его желание перенести туда посольство Штатов спровоцировало шествие в Иордании. В нем принимают участие не только местные жители, но и политики страны.

Первые протесты в стране прошли еще 7 декабря, однако позднее люди стали собираться у мечети Аль-Хусейни. Они скандировали лозунги и устраивали сидячие забастовки. В пятницу, 8 декабря, все переросло в шествие. В нем принимают участие высокопоставленные лица, члены парламента и политических партий, сообщает РИА Новости.

В четверг, 7 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму.


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