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08 декабря, в 20:59
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Словенские журналисты извинились перед первой леди США

Журналу Suzy пришлось ответить за клевету в адрес Мелании Трамп

Журнал Suzy обязали принести извинения Мелании Трамп.

Как педедает “Интерфакс”, издание извинилось за статью, в которой содержалась информация о том, что в прошлом первая леди США работала в компании, оказывающей эскорт-услуги.

Стороны пришли к внесудебному урегулированию иска о клевете, заявила журналистам словенский адвокат Мелании Трамп Наташа Пирс Мусар.

Издание публично извинилось перед первой леди Америки и выплатило ей компенсацию, сумма которой не уточняется.

Напомним, Мелания Трамп родом из Югославии. Она состоит в браке с нынешним лидером США Дональдом Трамп с 2005 года.


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