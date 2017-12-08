Словенские журналисты извинились перед первой леди США

Журнал Suzy обязали принести извинения Мелании Трамп.

Как педедает “Интерфакс”, издание извинилось за статью, в которой содержалась информация о том, что в прошлом первая леди США работала в компании, оказывающей эскорт-услуги.

Стороны пришли к внесудебному урегулированию иска о клевете, заявила журналистам словенский адвокат Мелании Трамп Наташа Пирс Мусар.

Издание публично извинилось перед первой леди Америки и выплатило ей компенсацию, сумма которой не уточняется.

Напомним, Мелания Трамп родом из Югославии. Она состоит в браке с нынешним лидером США Дональдом Трамп с 2005 года.