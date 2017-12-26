Смехов поздравил Боярского с днем рождения

Актер Вениамин Смехов, сыгравший Атоса в серии фильмов о трех мушкетерах, поздравил своего коллегу Михаила Боярского, исполнившего роль д’Артаньяна, с днем рождения. Во вторник, 26 декабря, Народному и Заслуженному артисту РСФСР исполнилось 68 лет.

“Счастливого плавания по бездорожью трудной жизни! А ещё наслаждаться прекрасными детьми и внуками”, – пожелал Смехов в эфире Национальной службы новостей.

Актер отметил, что за все годы знакомства ни разу не ругался с Боярским, и вместе они были верны и тем, кто ушел из жизни, и тем, кто остался. “Это семья друзей по фильму “Три мушкетера””, – заключил Смехов.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. За время своей творческой карьеры он сыграл в более чем 100 фильмах, театральных постановках и мюзиклах, а также записал больше 600 песен.