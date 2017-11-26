СМИ: ФБР не предупредили чиновников об атаке хакеров из Fancy Bears

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не поставила в известность чиновников о возможной хакерской атаке группировки Fancy Bears, сообщает американское новостное агентство Associated Press.

Уточняется, что журналисты издания попыталось связаться примерно со 190 лицами, чьи почтовые адреса в Gmail подверглись атаке хакеров. Около 80 человек согласились ответить на вопросы AP и лишь двое рассказали о том, что получили предупреждение от сотрудников ФБР о готовящейся хакерской атаке.

Также агентство сообщило, хакеры пытались взломать аккаунты электронной почты почти 500 чиновников и разных организаций США. Известно, что эти данные Associated Press получили от компании Secureworks, которая занимается обеспечением кибербезопасности.

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