СМИ: Google и Facebook подготовили доклады о «российских публикациях»

Крупнейшие американские IT-корпорации Google, Twitter и Facebook сделали доклады с новыми данными об обнародованных в ходе выборов президента Соединенных Штатов Америки в прошлом году «российских публикациях».

Как сообщает The New York Times, представители Google выявили 18 каналов, которые, по их версии, связаны с Россией. На этих каналах были опубликованы 1,1 тысяча роликов. На данный момент все они заблокированы.

Сотрудники Twitter, в свою очередь, сообщили об идентификации свыше 36 тысяч автоматических страниц, с которых было опубликовано порядка 1,4 миллиона твитов, связанных с Россией и выборами главы Белого дома.

В Facebook заявили, что на протяжении двух лет примерно 126 миллионов жителей США видели в социальной сети публикации, якобы связанные с интересами Российской Федерации.

Кроме того, корпорация выявила и ликвидировала свыше 170 страниц в Instagram, на которых было размещено порядка 120 тысяч материалов, связанных с Россией, по версии Facebook.

Отмечается, что с января 2015 года по август 2017 года было обнародовано около 80 тысяч материалов, которые просмотрели 29 миллионов пользователей.

Ранее «Практика» информировала о том, что компания Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары с доступом в интернет.