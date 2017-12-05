Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 декабря, в 19:12
Новости

СМИ-иноагентам запретят проход в здание Совфеда

Соответствующее постановление принял во вторник комитет по регламенту

Комитет Совета федерации по регламенту принял постановление, согласно которому доступ в правительственное здание будет закрыт для всех иноагентов.

О нововведениях стало известно во вторник, 5 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителей комитета.

Ранее “Практика” писала о том, что Минюст РФ опубликовал список СМИ, которые включены в реестр иностранных агентов.

Ими признаны “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь его проектов, среди которых “Фактограф”, телеканал “Настоящее время”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии” и Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi).


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 ноября, в 09:14
Посольство РФ ответило на высказывание Госдепа про закон об иноагентах
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты

Оставить комментарий

avatar