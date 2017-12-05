СМИ-иноагентам запретят проход в здание Совфеда

Комитет Совета федерации по регламенту принял постановление, согласно которому доступ в правительственное здание будет закрыт для всех иноагентов.

О нововведениях стало известно во вторник, 5 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителей комитета.

Ранее “Практика” писала о том, что Минюст РФ опубликовал список СМИ, которые включены в реестр иностранных агентов.

Ими признаны “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь его проектов, среди которых “Фактограф”, телеканал “Настоящее время”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии” и Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi).