СМИ-иноагентов обяжут учредить в РФ юридическое лицо

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли законопроект, который предлагает обязать СМИ-иноагенты для распространения информации учреждать российское юридическое лицо. Сделать это необходимо в течение месяца со дня признания СМИ иноагентом.

Если Министерство юстиции установит факт нарушения закона, то ведомство в свою очередь должно направить СМИ-иноагенту уведомление, определяющее срок, в течение которого нарушение нужно устранить. В случае неисполнения и этих предписаний доступ к СМИ будет ограничен оператором связи, пишет ТАСС.

Ранее “Практика” не раз рассказывала о мерах, которые применяются к иностранным агентам по всему миру.