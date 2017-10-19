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СМИ КНДР: необходимо искать пути к мирному сосуществованию

Страны должны признать ядерный статус Северной Кореи

Северокорейские СМИ написали о том, что наиболее рационально будет признать ядерный статус КНДР и искать пути к мирному сосуществованию.

Об этом пишет газета Трудовой партии Северной Кореи «Нодон синмун». Однако там подчеркивается, что издание не стремится навязать кому-то свою точку зрения и оставляет выбор за Соединенными Штатами Америки.

Тем не менее, в газете считают, что развитие ядерной программы КНДР связано именно с враждебным отношением со стороны США. Именно поэтому Северная Корея продолжает наращивать мощь, а ранее пригрозила нанести невообразимый удар по кораблям ВМС США. «США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь», — сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В настоящее время США и Южная Корея проводят военные учения в окрестностях Корейского полуострова, они отрабатывают возможное нанесение удара по КНДР.


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