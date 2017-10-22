СМИ: на парламентских выборах в Японии лидирует правящая коалиция

На завершившихся в воскресенье, 22 октября, выборах в нижнюю палату парламента Японии, по предварительным данным, лидирует правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто.

Как сообщает издание The Asahi Shimbun, выборы стартовали в 07:00 по местному времени (01:00 по московскому) на 47,7 тысячи избирательных участков и на большей их части закончилось в 20:00 (14:00 по мск).

Отмечается, что в ряде регионов голосование завершилось гораздо раньше — в 16:00 по местному времени (10:00 по московскому). Это обусловлено тем, что к центральным и южным районам страны приближается мощный тайфун «Лан».

По предварительной информации, Либерально-демократическая партия может получить от 253 до 300 депутатских портфелей, а ее соратник по коалиции — партия Комэйто — от 27 до 36 мест.

Примечательно, что на этих выборах в Японии впервые участвовали граждане в возрасте от 18 лет. Ранее до голосования допускались только те, кому уже исполнилось 20 лет.

Ранее «Практика» информировала о том, что Япония вернула на рынок легендарную игрушку «Тамагочи».