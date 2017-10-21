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СМИ: НАТО не в состоянии отразить возможную атаку России

Наиболее подвержены возможной угрозе страны Балтии и Скандинавии

Силы НАТО не смогут оперативно отразить возможный удар со стороны России из-за устаревшей со времен холодной войны структуры командования альянсом.

«Нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать, если необходимо», — сообщает Spiegel со ссылкой на доклад экспертов альянса. Больше всего уязвимы, по мнению составителей документа, страны Балтии и Скандинавии.

В начале октября военные стран Запада заподозрили Россию в попытках взломать смартфоны военнослужащих НАТО. Атаке якобы подверглись около 4 тысяч смартфонов военных, которые находятся в Польше и Балтии.

Ранее «Практика» писала о том, что гибридный центр угроз ЕС-НАТО открыли в Финляндии. Он фокусируется на разработке мер безопасности от мелких и крупных угроз. В НАТО уже есть два десятка аккредитованных центров передового опыта, но это первый в ЕС. Девять европейских стран, а также Финляндия и США подписались под учредительными документами в качестве сторонников.


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