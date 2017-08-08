СМИ: Неймар намерен подать жалобу на «Барселону» в FIFA

Форвард сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар планирует обратиться в Международную федерацию футбола с жалобой на свою бывшую команду «Барселону» в связи с невыплаченным бонусом.

Как сообщает телеканал Sky Sports, речь идет об отказе каталонского клуба выплатить отцу игрока бонус в размере £23 млн за продление соглашения между футболистом в 2016 году.

Подчеркивается, что юристы 25-летнего нападающего еще не направили документы в FIFA, однако такой вариант развития событий рассматривается.

Ранее «Практика» информировала о том, что Неймар в ночь на 4 августа официально стал игроком французского футбольного клуба «ПСЖ».

Кроме того, «Практика» освещала слова владельца «Пари Сен-Жермен», раскрывающие подробности самого дорого трансфера в истории футбола.