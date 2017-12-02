СМИ обнародовали подробности «плана» по снятию санкций с России

СМИ обнародовали детали «плана» по снятию санкций с России.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США его советник по национальной безопасности Майкл Флинн должен был якобы поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке, сообщает агентство Regnum со ссылкой на Reuters.

Оборудование для АЭС должны были получать у ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», которое находится под ограничительными мерами. Эти меры могли быть частью плана по снятию санкций с России, который якобы Флинн обсуждал с российским руководством.

По данным агентства, в документах не указано, что бывший советник Трампа лоббировал данный проект. Однако в них указывается на агентство по вопросам атомной энергетики ACU Strategic Partners, которое выражало уверенность, что новый президент США заинтересован в сотрудничестве с Россией.

В письме управляющего ACU Алекса Копсона написано, что победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что он заинтересован в стабилизации отношений с РФ.