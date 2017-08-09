СМИ: Питт и Джоли могут отказаться от идеи развода

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие заявление на развод около года назад, могут аннулировать его и возобновить отношения.

Об этом сообщает журнал US Weekly со ссылкой на близкие к супругам источники.

«Развод приостановлен. За последние несколько месяцев они ничего не предприняли, чтобы продвинуть этот процесс, поэтому всем кажется, что они и не собираются расставаться», — заявил собеседник агентства.

В мае журнал утверждал, что супруги встречаются в тайне от своих детей. Подчеркивалось, что положительную динамику в отношениях вызвал отказ Питта от алкоголя. Друзья пары считают, что приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара готова к следующему шагу.

Один из знакомых уверен, что Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь могут начать жить вместе. Он подчеркнул, что не удивится, если вскоре они объявят об отмене развода и попробуют все исправить.

О решении американских актеров прекратить брак стало известно в конце сентября 2016 года. Инициатором процесса стала Джоли, которая рассказала о непримиримых разногласиях между ней и Питтом.

Ранее «Практика» информировала о том, что Анджелина Джоли стала приглашенным профессором в Лондонской школе экономики.