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09 октября, в 23:35
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СМИ получили переписку с информацией о встрече сына Трампа и юриста из РФ

Они должны были обсудить "акт Магнитского"

Журналисты получили в свое распоряжение переписку о встрече сына Дональда Трампа, президента США, и Натальи Весельницкой, российского юриста в Нью-Йорке.

В переписке зафиксировано ее общение с продюсером Робом Голдстоуном. Именно он в прошлом году лично организовывал встречу  Трампа-младшего и Весельницкой, сообщает CNN. Журналисты телеканала, получившие переписку, отметили, что, судя по ней, Наталья ожидала, что на встрече обсудят «акт Магнитского», принятый в США.

Ранее «Практика» писала о том, что акт предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц, которые, по мнению конгрессменов, причастны к нарушению прав человека. «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году, но вызвал ряд протестов. Более 100 тысяч человек подписали петицию за его отмену.

 


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