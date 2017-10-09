СМИ получили переписку с информацией о встрече сына Трампа и юриста из РФ

Журналисты получили в свое распоряжение переписку о встрече сына Дональда Трампа, президента США, и Натальи Весельницкой, российского юриста в Нью-Йорке.

В переписке зафиксировано ее общение с продюсером Робом Голдстоуном. Именно он в прошлом году лично организовывал встречу Трампа-младшего и Весельницкой, сообщает CNN. Журналисты телеканала, получившие переписку, отметили, что, судя по ней, Наталья ожидала, что на встрече обсудят «акт Магнитского», принятый в США.

Ранее «Практика» писала о том, что акт предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц, которые, по мнению конгрессменов, причастны к нарушению прав человека. «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году, но вызвал ряд протестов. Более 100 тысяч человек подписали петицию за его отмену.