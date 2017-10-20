СМИ: Роналду станет лучшим игроком года по версии ФИФА

Испанская газета Marca поделилась инсайдерской информацией о том, кто станет лучшим футболистом года в мире по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это будет португалец, форвард испанского «Реала» Криштиану Роналду.

Также издание сообщает, что лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА будет признан возглавляющий «Реал» Зинедин Зидан, а лучшим вратарем — Джанлуиджи Буффон из итальянского «Ювентуса». Официальная церемония объявления победителей пройдет 23 октября в Лондоне.

В середине августа главный тренер испанской футбольной команды «Реал» Зинедин Зидан в преддверии первой игры за Суперкубок Испании против каталонской «Барселоны» подтвердил информацию о продлении соглашения с мадридским клубом.

Ранее «Практика» писала о том, что Игорь Акинфеев и Криштиану Роналду признаны лучшими игроками группового этапа Кубка конфедераций.