СМИ: Россию допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российскую сборную могут допустить до Олимпийских игр-2018, но при условии использования нейтрального флага.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в международных спортивных ведомствах, передает “Московский Комсомолец”.

Окончательное решение Международного Олимпийского комитета будет принято во вторник, 5 декабря.

Вероятнее всего, России разрешат участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, но только под нейтральным флагом. При этом российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, какую страну они представляют.