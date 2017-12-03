СМИ: Россию допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российскую сборную могут допустить до Олимпийских игр-2018, но при условии использования нейтрального флага.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в международных спортивных ведомствах, передает “Московский Комсомолец”.
Окончательное решение Международного Олимпийского комитета будет принято во вторник, 5 декабря.
Вероятнее всего, России разрешат участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, но только под нейтральным флагом. При этом российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, какую страну они представляют.
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Не хотят видеть флаг России. Пусть смотрят на флаги городов России, а нейтральный флаг пусть засунут себе куда хотят. Пусть флаги городов России представляют нашу страну на Олимпиаде.
Нельзя опускаться и под МОКовскую дуду дуть…. Белый цвет, это цвет КАПИТУЛЯЦИИ… А перед кем и чем НАМ НАРОДУ РОССИИ КАПИТУЛИРОВАТЬ???? ВЗЯТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ СВОИ ИГРЫ, ДА С ТАКИМ ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ, ЧТОБЫ МОКовцы нервно в сторонке почесывались!!!!!!!