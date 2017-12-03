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03 декабря, в 15:29
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СМИ: Россию допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом

Скорее всего, МОК запретит сборной РФ демонстрацию национальной символики

Российскую сборную могут допустить до Олимпийских игр-2018, но при условии использования нейтрального флага.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в международных спортивных ведомствах, передает “Московский Комсомолец”.

Окончательное решение Международного Олимпийского комитета будет принято во вторник, 5 декабря.

Вероятнее всего, России разрешат участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, но только под нейтральным флагом. При этом российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, какую страну они представляют.


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Михаил
Гость
Михаил
Мой отец, Трофимов Владимир Васильевич, в 17 “удрал” на фронт. В 18 был тяжело ранен в голову \ “выбит” глаз, осколок мины в голове \. После госпиталя он мог остаться в тылу, но он опять попросился на фронт … Победу встретил в действующей армии … Что же мы, а точнее – НАША ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ, так позорит всех нас своей беспомощностью, затаптывая в грязь память о наших чудо-богатырях, жизнями своими прикрывшими страну в лихие годы?! Уважаемые спортсмены, не позорьте наших дедов-прадедов “вытанцовывая” перед МОК за деньги и награды! Как можно отказаться от флага и гимна России?! Кто вы после этого будите… Read more »
20 дней 7 часов назад
Владимир Голубев
Гость
Владимир Голубев

Не хотят видеть флаг России. Пусть смотрят на флаги городов России, а нейтральный флаг пусть засунут себе куда хотят. Пусть флаги городов России представляют нашу страну на Олимпиаде.

20 дней 6 часов назад
Юдин Андрей
Гость
Юдин Андрей

Нельзя опускаться и под МОКовскую дуду дуть…. Белый цвет, это цвет КАПИТУЛЯЦИИ… А перед кем и чем НАМ НАРОДУ РОССИИ КАПИТУЛИРОВАТЬ???? ВЗЯТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ СВОИ ИГРЫ, ДА С ТАКИМ ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ, ЧТОБЫ МОКовцы нервно в сторонке почесывались!!!!!!!

15 дней 2 часов назад