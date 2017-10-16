СМИ: военные Ирака столкнулись с курдским ополчением

СМИ сообщили о столкновениях отрядов курдского ополчения и вооруженных сил Ирака, которые направляются к некоторым объектам в провинции Киркук, чтобы занять их.

Об этом передает телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источники в силах безопасности Киркука. По их данным, в разных районах провинции неоднократно слышали выстрелы.

Ранее власти Ирака направили армии приказ обезопасить военные базы и государственные объекты провинции Киркук. При этом премьер-министр Хейдар аль-Абади попросил силовиков избегать прямого противостояния.

В настоящее время Киркук и несколько других регионов, находящихся рядом с курдской автономией, фактически контролируются пешмерга. В ответ на курдский референдум о независимости власти Ирака поручили ввести в провинцию Киркук вооруженные силы, чтобы вернуть регион под свой контроль.

Хейдар аль-Абади объявлял, что не собирается воевать против граждан страны, и требовал отказаться от результатов референдума, однако курдские власти сообщили, что не станут отменять результаты, хотя и готовы к диалогу. Отмечается, что за независимость кудской автономии было отдано около 93% голосов.