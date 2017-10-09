Смог навис над тремя городами Челябинской области

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени в трех населенных пунктах Челябинской области в связи с нависшим смогом.

Об этом информационному интернет-агентству «URA.RU» рассказали в Челябгидрометцентре. Отмечается, что смог будет висеть над Саткой, Челябинском и Коркино до конца дня, 9 октября.

В министерстве экологии региона заявили, что в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий первой степени», — добавили в ведомстве.

Ранее «Практика» информировала о предупреждении МЧС жителей Свердловской области об усилении порывов ветра.