Снег в Москве: уборке улиц мешают неправильно припаркованные авто

В Москве уборке улиц от снега мешают неправильно припаркованные автомобили.

Они сильно затрудняют работу коммунальных служб в период обильных осадков. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ “Администратор московского парковочного пространства”, сообщает ТАСС.

Столичные власти считают, что во время уборки снега в Москве надо эвакуировать автомобили, которые припаркованы в неположенном месте, а также выписывать штрафы за нарушение правил стоянки.

“Правила дорожного движения необходимо соблюдать в любых погодных условиях. ПДД обеспечивают безопасность автомобилистов и пешеходов, а их нарушение напрямую влияют на дорожную ситуацию», – сказали в пресс-службе ГКУ.

По его словам, машины, припаркованные в неположенном месте, мешают уборке снега и создают опасные ситуации на дорогах Москвы. Штрафы и перемещение сделают автовладельцев более внимательными.